Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, но только после окончания войны. Киев заявлял о готовности объявить нейтралитет - после вывода российских войск и при условии военных гарантий от западных стран.

Об этом заявил представитель президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Bloomberg.

То есть сперва должен быть заключен мирный договор с Россией, а после этого Париж готов будет подписать соглашение о гарантиях для Киева.

Гарантии будут включать поставку военной техники и быть "достаточно прочными, чтобы предотвратить новую войну".

Во Франции предположили, что государства - постоянные члены Совбеза ООН и другие страны, такие как Германия, Италия и Турция, могли бы сыграть свою роль в этих гарантиях.

По словам чиновника, гарантии позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости - в отличие от системы автоматического реагирования НАТО.

Отметим, что Украина настаивает на строгих военных гарантиях, аналогичных пятой статье устава НАТО.

На днях Зеленский рассказал о связи переговоров Украины и РФ с обещаниями от стран-гарантов безопасности.

А Арахамия заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются онлайн.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.