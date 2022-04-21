Судьи Конституционного суда приняли решение переводить на нужды Вооруженных Сил Украины 50-70% денежного вознаграждения до завершения войны.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию из КС.

"11 марта на общем собрании судей КС, судьи приняли решение до завершения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины осуществлять перевод денежных сумм в размере 50-70 процентов денежного вознаграждения (после отчисления налогов и сборов) на нужды Вооруженных Сил Украины, сил территориальной обороны, гуманитарные нужды и в адрес других получателей, нуждающихся в помощи в связи с упомянутой агрессией", - сообщили в КС.

Отметим, состав КСУ сейчас – это 16 судей (двоим из них, Александру Тупицкому и Александру Касминину, в 2021 году выплаты были прекращены). Средняя зарплата судей КСУ — около $10 000 в месяц.

Напомним, отстраненный глава КСУ Тупицкий выехал в Австрию во время войны.

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