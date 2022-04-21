Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между президентами двух стран.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах", - сказал он.

Михаил Подоляк выразил убеждение, что Зеленский сможет донести до Путина принципиальные для Украины вещи.

В то же время, по мнению Подоляка, нужно дождаться развития ситуации на востоке и оценить, насколько серьезным будет наступательный пыл, который демонстрирует российская сторона.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах", - заявил Подоляк.

По его мнению, в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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