Глава украинской переговорной делегации и народный депутат Давид Арахамия подтвердил готовность ехать в Мариуполь для проведения переговоров о выходе с "Азовстали" военных и гражданских лиц, как только будет получено подтверждение со стороны России.

Об этом Арахамия написал в своем Телеграм-канале 20 апреля.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной об эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе", - написал Арахамия.

Он добавил, что сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд об эвакуации украинского военного гарнизона.

"Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", - заверил нардеп.

Ранее о готовности ехать в Мариуполь и без всяких условий освобождать военных и мирных жителей заявил Михаил Подоляк.

Между тем в "Азове" ставят России условия. По словам заместителя командира полка Святослава Паламаря, украинские военные не согласны на сдачу в плен. Они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, при этом сохраняя личное стрелковое оружие.