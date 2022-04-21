Любые мирные переговоры по Украине, скорее всего, провалятся, потому что вести переговоры с Владимиром Путиным - все равно, что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет ВВС.

Джонсон считает, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

"Мнение президента Украины, - если я правильно его понял, я много с ним разговариваю, - заключается в том, что он на самом деле хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что не знает, когда возобновятся мирные переговоры Украины с Россией.

Вместе с тем, глава МИД Украины выразил мнение, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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