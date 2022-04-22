В Николаеве по-прежнему не удается возобновить водоснабжение, которое прекратилось еще 12 апреля из-за повреждения трубы водовода Николаев - Днепр. Сейчас ремонтным работам мешают бои.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Относительно воды ситуация – мы стараемся ее чинить. Честно говоря, мне 20 минут назад доложили, что не удалось починить, потому что два сварщика… – там зона боевых действий, это не наша территория, там начался бой… – они отошли. Будем просить других или искать тех, кто сможет под пулями работать, варить, потому что это не очень простая задача для гражданских – они рискуют. Это проблема, там была бригада, есть труба, которую нужно починить, но начался бой, и они отошли", - рассказал он.

Отметим, под Николаевом в течение последней недели идёт серьёзное обострение - каждую ночь идут интенсивные обстрелы, особо страдает Ингульский район.

Линия фронта за прошедшую неделю приблизилась к Николаеву, особенно на юго-восточном направлении.

Ранее мы писали о том, что из-за проблем с водой местные жители Николаева начали набирать воду из рек.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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