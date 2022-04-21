В Николаеве по-прежнему большие проблемы с водой. Уже 10-й день в городе нет центрального водоснабжения.

Об этом сообщает николаевский водоканал в Facebook.

Чтобы помочь людям, киевский водоканал отправил в Николаев 19 емкостей для хранения питьевой воды, которые будут использованы для развоза воды горожанам.

В то же время местные СМИ сообщают, что люди берут бытовую воду в реках, а питьевую привозят цистернами.

Водоснабжение прекратилось после того, как в ходе боев оказался перебит водовод Днепр-Николаев.

Во вторник мэр города Сенкевич в комментарии "Стране" говорил, что чинить водовод начнут в среду.

При этом войска РФ продолжают бомбить Николаев. Сегодня один человек погиб, двое получили ранения.

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