Николаев уже десятые сутки без водоснабжения. Местные жители набирают воду из рек
В Николаеве по-прежнему большие проблемы с водой. Уже 10-й день в городе нет центрального водоснабжения.
Об этом сообщает николаевский водоканал в Facebook.
Чтобы помочь людям, киевский водоканал отправил в Николаев 19 емкостей для хранения питьевой воды, которые будут использованы для развоза воды горожанам.
В то же время местные СМИ сообщают, что люди берут бытовую воду в реках, а питьевую привозят цистернами.
Водоснабжение прекратилось после того, как в ходе боев оказался перебит водовод Днепр-Николаев.
Во вторник мэр города Сенкевич в комментарии "Стране" говорил, что чинить водовод начнут в среду.
При этом войска РФ продолжают бомбить Николаев. Сегодня один человек погиб, двое получили ранения.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".