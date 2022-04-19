Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что на восстановление разрушенного города нужен миллиард долларов.

Перепост с указанными подсчетами он сделал в своем Telegram-канале.

"По подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня потребуется около 850 миллионов долларов. В то же время, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов. Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходим 1 миллиард долларов", - заявил Маркушин.

Напомним, Ирпень полностью перешел под контроль украинской армии 31 марта.

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