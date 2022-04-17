В Бородянке спасатели продолжают извлекать из-под завалов домов тела погибших. Всего сейчас обнаружено 41 тело.

Соответствующее видео в своем Телеграм-канале опубликовали ГСЧС.

С 6 апреля в посёлке разобрали пять многоэтажных жилых домов. Ещё два на очереди.

"16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелов многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего. Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 – работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее исполняющий обязанности председателя Бородянского городского совета Георгий Ерко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе. По его словам, сейчас в городе ведутся поисковые работы и продолжается процесс разминирования.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.