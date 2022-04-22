В Минздраве призывают украинцев быть осторожными во время празднования Пасхи, несмотря на отмену комендантского часа на пасхальную ночь в ряде регионов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Прежде чем идти в церковь, советуют убедиться, что в вашем регионе не действует комендантский час в пасхальную ночь.

В регионах, где идут активные боевые действия, украинцев призывают остаться дома.

Если вы все же идете в церковь, заранее уточните наличие бомбоубежища поблизости.

В случае сирены, уйдите в убежище сами и помогите пожилым людям.

Напомним, что РФ отказалась от предложенного ООН пасхального перемирия в Украине.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".