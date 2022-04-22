Еще в двух областях Украины отменили комендантский час на пасхальную ночь. Так, в ночь с 23 на 24 апреля ограничения на пребывание на улице в темное время суток не будет действовать в Одессе и Одесской области, а также во Львове и Львовской области.

Соответствующее распоряжение подписали начальник Одесской военной администрации Максим Марченко и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Комендантский час не будет действовать с 00:00 23 апреля до 06:00 24 апреля во Львовской области и с 22:00 23 апреля до 05:00 24 апреля в Одессе и Одесской области.

Фото: Львовская ОВА

Также на Пасху отменят ограничение передвижение ночью в Хмельницкой области и в Черкасской.

В Полтаве заявили, что послабление на Пасху делать не будут. А в Нацполиции заявили, что они напомнили служителям храмов о необходимости придерживаться ограничений комендантского часа в праздничную ночь.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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