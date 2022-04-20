В Полтавской области комендантский час в пасхальную ночь отменять не будут.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Пасхальные богослужения в церквях будут проходить без верующих. Святить пасху можно будет с 5 утра, после окончания комендантского часа.

Аналогичное решение ранее приняли власти Винницкой области.

В Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях комендантский час в ночь с субботы на воскресенье планируют отменить.

Ранее мы писали, что в Кабмине призвали украинцев остаться дома в ночь на Пасху.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".