В Одессе и Одесской области власти уменьшили продолжительность ежедневного комендантского часа. Теперь ограничение пребывания на улице и в общественных местах действует лишь с 22:00 до 05:00, а не с 21:00 до 06:00, как было в период с 29 марта.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00. Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Одеська обласна державна адміністрація

Одесса - не первая, кто сократил время действия комендантского часа таким образом. До этого ограничения смягчили в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской области и в Днепре.

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