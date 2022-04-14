Пограничники задержали 24-летнего одессита как раз в тот момент, когда тот получал деньги за липовые документы. Как выяснилось, наш земляк изготавливал справки военно-врачебных комиссий и удостоверение об отсрочке военнообязанного. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Покупателями его "продукции" были украинские мужчины в возрасте 18-60 лет. Они платили дельцу 2 000 долларов за пакет недействительных документов.

Фигурант уголовного производства задержан, ему объявлено подозрение. Правоохранители устанавливают всех причастных к правонарушению.

Напомним, украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.