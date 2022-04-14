Одессита поймали на продаже липовых документов об отсрочке от мобилизации
Пограничники задержали 24-летнего одессита как раз в тот момент, когда тот получал деньги за липовые документы. Как выяснилось, наш земляк изготавливал справки военно-врачебных комиссий и удостоверение об отсрочке военнообязанного. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Покупателями его "продукции" были украинские мужчины в возрасте 18-60 лет. Они платили дельцу 2 000 долларов за пакет недействительных документов.
Фигурант уголовного производства задержан, ему объявлено подозрение. Правоохранители устанавливают всех причастных к правонарушению.
Напомним, украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
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