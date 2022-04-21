Национальная полиция Украины заявляет, что на Пасху, которую в этом году отмечают 24 апреля, храмы по всей стране должны работать с учётом комендантского часа.

Отметим, что обычно пасхальная служба длится всю ночь.

Напомним, что в ряде областей комендантский час на Пасху (то есть в ночь с 23 на 24 апреля) планируют отменить.

Напомним, Украина согласна с предложением ООН обеспечить четырехдневное пасхальное перемирие.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".