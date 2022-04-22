Утром в пятницу, 22 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что на Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25 батальонных тактических групп. Также РФ усиливает группировку войск на Запорожском направлении.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении российские войска силами до семи батальонных тактических групп продолжают частично блокировать Харьков и производят огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Также противник атаковал село Заводы в 25 километрах к западу от Изюма. Войска РФ вышли на южные окраины села Дубровное на юг от Изюма, рядом с границей Донецкой области. За населенный пункт несколько дней идут бои.

Генштаб ВСУ сообщает, что на Донецком и Таврическом направлениях российские войска в течение суток активизировали боевые деяния вдоль всей полосы боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное (12 км к востоку от Лимана) и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Кроме того, сообщается, что враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Также усиливается группировка противника на Запорожском направлении.

По данным Генштаба, в течение суток были боестолкновения в районе Трудолюбовки на севере Херсонской области.

Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Группировка Воздушных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки уничтожили пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

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