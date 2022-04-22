Американский Институт изучения войны в ночь на 22 апреля опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что ВСУ продолжают сдерживать российские атаки в районе Изюма, а войска РФ пытаются проводить наступательные операции на востоке Украины, но добились лишь незначительных успехов.

Институт изучения войны сообщает, что после заявлений Кремля о победе в битве за Мариуполь российские силы, вероятно, попытаются заморить оставшихся украинских защитников на "Азовстали" голодом. Впрочем, по оценкам экспертов, решение не штурмовать "Азовсталь" вряд ли позволит России развернуть значительную боевую мощь для поддержки других наступательных операций в ближайшее время, так как российские силы, участвовавшие в битве за Мариуполь, вероятно, понесли серьезный урон.

Также сообщается, что российские войска продолжали наступательные операции на востоке Украины, но 21 апреля добились лишь незначительных успехов. А российские заявления о том, что они полностью захватили Рубежное, скорее всего, ложны.

Войска РФ продолжали штурмовать украинские позиции в районе Изюма, но за последние 24 часа не добились никаких территориальных завоеваний. По данным института, российские силы, возможно, пытаются прощупать украинские оборонительные позиции вокруг Изюма перед более масштабными наступательными операциями, но остаются в основном привязанными к дорогам и вряд ли смогут обеспечить какой-либо крупный прорыв.

"Российские силы, вероятно, продолжат наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка через Авдеевку", - пишет институт.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 21 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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