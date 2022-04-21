Губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что в районе Изюма ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик СУ-25.

На странице бригады в Facebook говорится, что самолет был сбит выстрелом из ПЗРК Stinger в Донецкой области.

Кроме того, по словам нардепа Юрия Мысягина, украинские военные также сбили сегодня два вражеских вертолета. Российский вертолет Ка-52 был ликвидирован на запорожском направлении в районе н.п. Павловка, а вражеским Ми-8 - в районе н.п. Малиновка.

Из открытых источников известно, что примерная стоимость каждого такого вертолета около 15 млн долларов.

Напомним, украинские военные сбили на Донбассе российский истребитель и четыре беспилотника.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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