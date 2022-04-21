Губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что в районе Изюма ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик СУ-25.

На странице бригады в Facebook говорится, что самолет был сбит выстрелом из ПЗРК Stinger в Донецкой области.

Кроме того, по словам нардепа Юрия Мысягина, украинские военные также сбили сегодня два вражеских вертолета. Российский вертолет Ка-52 был ликвидирован на запорожском направлении в районе н.п. Павловка, а вражеским Ми-8 - в районе н.п. Малиновка.

Из открытых источников известно, что примерная стоимость каждого такого вертолета около 15 млн долларов. 

ВСУ сбили два вражеских самолета

ВСУ сбили два вражеских вертолета

Напомним, украинские военные сбили на Донбассе российский истребитель и четыре беспилотника

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале

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