Украинские военные сбили на Донбассе российский истребитель и четыре беспилотника - штаб ООС
Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В штабе добавили, что кроме этого украинские военные уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 бронированных машин и один миномет противника вместе с боевым расчетом.
Напомним, Генштаб озвучил потери российской армии в Украине. Сообщается об уничтожении 20 600 военных, 314 самолетов и вертолетов, 790 танков.
Ранее мы писали, что под Харьковом сбили два российских истребителя.
Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.