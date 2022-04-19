Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В штабе добавили, что кроме этого украинские военные уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 бронированных машин и один миномет противника вместе с боевым расчетом.

Напомним, Генштаб озвучил потери российской армии в Украине. Сообщается об уничтожении 20 600 военных, 314 самолетов и вертолетов, 790 танков.

Ранее мы писали, что под Харьковом сбили два российских истребителя.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.