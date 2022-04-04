Над Волынью сбили воздушную цель, обломки которой упали на населенный пункт в Маневичском районе. Жертв нет.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Волынской областной военной администрации.

"Что касается инцидента в Маневичском районе. По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание в одном из населенных пунктов. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте события работают специалисты.

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