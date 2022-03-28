Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала фото и видео последствий попадания российской ракеты по нефтебазе в Луцке.

Пожар смогли потушить лишь сегодня утром. Все запасы топлива выгорели.

Напомним, что на Волыни российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе. В Луцке спасатели больше 10 часов тушили пожар на нефтебазе, вспыхнувший после ракетного удара.

Также "Страна" сообщала, что ракету по нефтебазе на Волыни выпустили с территории Беларуси.

Ранее мы писали, что советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в комментарии "Стране" рассказал, что Россия начала уничтожать украинские запасы нефти.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.