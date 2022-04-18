20 600 военных, 314 самолетов и вертолетов, 790 танков. Генштаб озвучил потери российской армии в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 18 апреля.
Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 600 человек;
- танков ‒ 790 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2041 единица;
- артиллерийских систем – 381 единица;
- РСЗО - 130 единиц,
- средства ПВО - 67 единиц,
- самолетов – 167 единиц,
- вертолетов – 147 единиц,
- автомобильной техники - 1487 единиц,
- корабли/катера - 8 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 единиц;
- специальная техника – 27 единиц.
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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