Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 18 апреля.

Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 20 600 человек;

танков ‒ 790 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2041 единица;

артиллерийских систем – 381 единица;

РСЗО - 130 единиц,

средства ПВО - 67 единиц,

самолетов – 167 единиц,

вертолетов – 147 единиц,

автомобильной техники - 1487 единиц,

корабли/катера - 8 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 единиц;

специальная техника – ​​27 единиц.

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.