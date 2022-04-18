Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ в Украине. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 18 апреля. 

Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - около 20 600 человек;
  • танков ‒ 790 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 2041 единица;
  • артиллерийских систем – 381 единица;
  • РСЗО - 130 единиц,
  • средства ПВО - 67 единиц,
  • самолетов – 167 единиц,
  • вертолетов – 147 единиц,
  • автомобильной техники - 1487 единиц,
  • корабли/катера - 8 единиц,
  • цистерн с ГСМ - 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 единиц;
  • специальная техника – ​​27 единиц.
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Потери армии РФ в Украине

Потери армии РФ в Украине

Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине. 

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