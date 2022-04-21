Опубликовано видео, как ВСУ сбили сразу два российских истребителя под Изюмом
В ВСУ подтвердили, что в районе Изюма было сбиты сразу два российских истребителя - Су-34 и Су-35.
Об этом сообщает воздушное командование "Восток".
Сбили самолеты на высоте 6 тысяч метров. Также опубликовано видео сразу после попадания. Судя по всему, летчики катапультировались.
Ранее нардеп Юрий Мысягин заявлял, что украинские военные сбили сегодня еще и два вражеских вертолета.
Российский вертолет Ка-52 был ликвидирован на запорожском направлении в районе н.п. Павловка, а вражеский Ми-8 - в районе н.п. Малиновка.
Ранее Генштаб сообщил об авиаударах РФ по Мариуполю.
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