В ВСУ подтвердили, что в районе Изюма было сбиты сразу два российских истребителя - Су-34 и Су-35.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

Сбили самолеты на высоте 6 тысяч метров. Также опубликовано видео сразу после попадания. Судя по всему, летчики катапультировались.

Ранее нардеп Юрий Мысягин заявлял, что украинские военные сбили сегодня еще и два вражеских вертолета.

Российский вертолет Ка-52 был ликвидирован на запорожском направлении в районе н.п. Павловка, а вражеский Ми-8 - в районе н.п. Малиновка.

Ранее Генштаб сообщил об авиаударах РФ по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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