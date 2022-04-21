В Москве ещё раз пригрозили ударом по транспорту с западным оружием на территории Украины.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо", - заявили в МИД РФ.

Ранее в СНБО заявили, что Россия может обстрелять жд мосты на Западной Украине.

А еще раньше в Британии заявили, что Россия в целях срыва поставок вооружения может атаковать базу НАТО.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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