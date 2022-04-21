Президент США Джо Байден выступил с заявлением по теме войны Украины и России. В частности, он анонсировал очередной пакет военной помощи на $800 млн.

Его выступление транслировалось в YouTube.

Новый пакет помощи включает, в частности, артиллерию, 144 тысячи снарядов и тактические дроны. Также в него входят 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, уточнили в Пентагоне.

Байден говорит, что у США еще много возможностей помогать Украине военным путем. На следующей неделе он обратится к Конгрессу с предложением внести изменения в бюджет, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия Украине.

Также президент США объявил о запрете связанным с Россией морским судам заходить в американские порты.

Помогать Украине США будут не только военно. Также Байден сообщил о выделении дополнительных $500 млн экономической помощи и запуск программы "Объединяйтесь для Украины". Она позволит украинцам эмигрировать из Европы напрямую США по ускоренной процедуре.

Также в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что украинским беженцам разрешат находиться в США до двух лет, если они смогут подтвердить наличии в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку и при соблюдении ряда других условий.

Высказался Байден и по теме ожесточенных боев за "Азовсталь".

"Еще непонятно, контролирует ли Путин Мариуполь. Фактов того, что Мариуполь упал - нет", - заявил президент США.

Байден призвал Россию обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с комбината "Азовсталь".

Напомним, что уже несколько дней в Украину партиями прибывает оружие, боеприпасы и техника из предыдущего пакета помощи США на $800 млн. В него вошли, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer, 300 дронов Switchblade, бронетранспортеры, артиллерия, радары и прочее.

Параллельно США начали обучать украинских военных обращаться с американскими гаубицами.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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