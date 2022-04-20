США начали обучать украинских военных обращаться с гаубицами Howitzer, боеприпасы для которых прибыли в Европу для отправки в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

По его словам, обучение около 50 украинцев проходит в стране за пределами Украины, но не сказал, в какой именно.

"Это небольшое количество украинцев, чуть больше 50. Они будут обучены обращению с гаубицами, а потом смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег", - сказал представитель Пентагона.

Ранее в в Госдепе заявили, что США вместе с союзниками учитывают в поставках оружия потребности Украины в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных ракетах.

Также мы писали, что Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать низколетящие самолеты.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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