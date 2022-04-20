Американские боеприпасы для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Гаубичные снаряды начали поступать еще вчера, а "сегодня и в ближайшие дни их будет еще больше", сказал чиновник из Пентагона. В последний пакет военной помощи для Украины на сумму 800 миллионов долларов, подписанный на прошлой неделе, включено в общей сложности 40 000 снарядов.

По словам чиновника, обучение украинцев обращению с гаубицей началось. Он уточнил, что обучение около 50 украинцев проходит в стране за пределами Украины, но не сказал, в какой именно.

"Это небольшое количество украинцев, чуть больше 50. Они будут обучены обращению с гаубицами, а потом смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег", - сказал представитель Пентагона.

Грузы помощи для Украины из США продолжают прибывать в Европу. По словам чиновника, за последние 24 часа в регион прибыло около четырех рейсов с гуманитарной помощью. Эти поставки финансируются за счет самого последнего пакета на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее в в Госдепе заявили, что США вместе с союзниками учитывают в поставках оружия потребности Украины в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных ракетах.

Также мы писали, что Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать низколетящие самолеты.