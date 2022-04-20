Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Bloomberg.

Он сообщил журналистам после видеосозвона с союзниками по НАТО, что Германия заручилась поддержкой оборонных подрядчиков страны, чтобы помочь увеличить поставки оружия в Украину после того, как были исчерпаны имеющиеся запасы ее собственных вооруженных сил.

Отправлять в Украину будут советскую технику, потому что украинские солдаты обучены ею обращаться и ее можно доставить без замедления.

Пока не сообщается, какие страны Восточной Европы примут участие в таком "обмене" вооружением.

Шольц также заявил, что Германия готова отправить больше противотанковых и зенитных систем и упомянул артиллерийские боеприпасы.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что страна предоставила Киеву противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых ранее не сообщалось публично.

Напомним, что в Бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.