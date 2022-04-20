США вместе с союзниками учитывают в поставках оружия потребности Украины в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных ракетах.

Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN.

"Им нужна тяжелая артиллерия. Им нужны ракетные системы дальнего действия. Им нужны противокорабельные ракеты. Это то, что мы и наши союзники собираем и продолжаем поставлять в Украину", - сказала Нуланд.

Американские СМИ сообщили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Нуланд не стала это ни подтверждать, ни опровергать, предложив дождаться официального объявления.

Ранее мы писали, что, по словам Виктории Нуланд, страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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