Норвегия отправила Украине около сотни переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Мистраль".

Об этом со ссылкой на минобороны скандинавской страны пишет Reuters.

ПЗРК предназначен, чтобы сбивать низколетящие самолеты и вертолеты. Сам комплекс - французского производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия пришлет Украине бронированные ракетные установки, способные уничтожать низколетящую авиацию.

Также мы писали, что в ближайшие сутки США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением.

Вместе с тем, сообщалось, что РФ может нанести удары по железной дороге и мостам, чтобы замедлить поставки западного оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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