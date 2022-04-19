Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM, которые могут сбивать низколетящие цели.

Об этом со ссылкой на информированные источники в Минобороны Британии сообщает The Sun.

Stormer производится компанией BAE Systems, может сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты. Экипаж - три человека (командир, водитель и стрелок). Применяет ракеты Starstreak.

Бронемашина весит 13 тонн, максимальный экипаж - четыре человека.

Напомним, недавно в Украину уже начали прибывать оружие, боеприпасы и техника из последнего пакета помощи США на $800 млн.

Также мы писали, что в России пригрозили уничтожать эшелоны западного оружия, которое едет в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.