В Министерстве обороны России заявили, что во время ракетного удара по Львову утром 18 апреля был уничтожен логистический центр. В нем находились "крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней в Украину от США и европейских стран".

Между тем в американском министерстве обороны сообщили, что не имеют подтверждений того, что в результате удара РФ в районе Львова была уничтожена партия оружия США.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий признавал, что три российские ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры - складам, но добавил, что эти объекты не использовались.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.