Тяжелое вооружение может быть поставлено Украине, заявил глава комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот.

Напомним, что Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что страна предоставила Киеву противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых ранее не сообщалось публично. А в Бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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