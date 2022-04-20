США ввели новые санкции против России, под которые попали десятки компаний и сотни физических лиц
США ввели новые санкции против России. Под них попал "Транскапиталбанк" и еще 40 юридических лиц. Также в списке оказались 30 физлиц, среди которых бизнесмен Константин Малофеев и его сын Кирилл - киберспортсмен по игре League of Legends.
Перечень опубликован на сайте Министерства финансов США.
Из физлиц в списке значатся:
- Михаил Алексеев;
- Надежда Черкасова;
- Светлана Емельянова;
- Евгений Гадецкий;
- Пол Голдфинч;
- Андрей Голиков;
- Анатолий Карачинский;
- Владимир Колычев;
- Ирина Кремлева;
- Алексей Курпиянов;
- Павел Кузьмин;
- Михаил Лещенко;
- Дмитрий Левин;
- Кирилл Малофеев;
- Илья Марков;
- Никита Меликов;
- Роман Нечипорук;
- Татьяна Нестеренко;
- Виктор Николаев;
- Александр Окулов;
- Сергей Русанов;
- Артем Самойлов;
- Алексей Симановский;
- Алексей Субботин;
- Елена Титова;
- Наталья Тюрина;
- Михаил Якушев;
- Ксения Юдаева;
- Михаил Задорнов.
Основная часть санкций направлена против олигарха Константина Малофеева и 40 связанных с ним лиц и компаний, в частности, телеканал "Царьград".
Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые "причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса Украины".
Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников "за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси".
Самое интересное в списке - ограничения против российского рынка криптовалют.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что санкции нацелены на "компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире".
Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против мэра Москвы, дочери и жены Сергея Лаврова.
Кроме того, под санкции также попадали крупнейшая российская алмазодобывающая компания и судостроительная корпорация.