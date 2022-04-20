Малофеев-старший и его детище "Царьград" оказались под санкциями. Скриншот

США ввели новые санкции против России. Под них попал "Транскапиталбанк" и еще 40 юридических лиц. Также в списке оказались 30 физлиц, среди которых бизнесмен Константин Малофеев и его сын Кирилл - киберспортсмен по игре League of Legends.

Перечень опубликован на сайте Министерства финансов США.

Из физлиц в списке значатся:

  • Михаил Алексеев;
  • Надежда Черкасова;
  • Светлана Емельянова;
  • Евгений Гадецкий;
  • Пол Голдфинч;
  • Андрей Голиков;
  • Анатолий Карачинский;
  • Владимир Колычев;
  • Ирина Кремлева;
  • Алексей Курпиянов;
  • Павел Кузьмин;
  • Михаил Лещенко;
  • Дмитрий Левин;
  • Кирилл Малофеев;
  • Илья Марков;
  • Никита Меликов;
  • Роман Нечипорук;
  • Татьяна Нестеренко;
  • Виктор Николаев;
  • Александр Окулов;
  • Сергей Русанов;
  • Артем Самойлов;
  • Алексей Симановский;
  • Алексей Субботин;
  • Елена Титова;
  • Наталья Тюрина;
  • Михаил Якушев;
  • Ксения Юдаева;
  • Михаил Задорнов.

Основная часть санкций направлена против олигарха Константина Малофеева и 40 связанных с ним лиц и компаний, в частности, телеканал "Царьград".

Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые "причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса Украины".

Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников "за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси".

Самое интересное в списке - ограничения против российского рынка криптовалют.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что санкции нацелены на "компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире".

Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против мэра Москвы, дочери и жены Сергея Лаврова

Кроме того, под санкции также попадали крупнейшая российская алмазодобывающая компания и судостроительная корпорация.

 

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