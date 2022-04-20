США ввели новые санкции против России. Под них попал "Транскапиталбанк" и еще 40 юридических лиц. Также в списке оказались 30 физлиц, среди которых бизнесмен Константин Малофеев и его сын Кирилл - киберспортсмен по игре League of Legends.

Перечень опубликован на сайте Министерства финансов США.

Из физлиц в списке значатся:

Михаил Алексеев;

Надежда Черкасова;

Светлана Емельянова;

Евгений Гадецкий;

Пол Голдфинч;

Андрей Голиков;

Анатолий Карачинский;

Владимир Колычев;

Ирина Кремлева;

Алексей Курпиянов;

Павел Кузьмин;

Михаил Лещенко;

Дмитрий Левин;

Кирилл Малофеев;

Илья Марков;

Никита Меликов;

Роман Нечипорук;

Татьяна Нестеренко;

Виктор Николаев;

Александр Окулов;

Сергей Русанов;

Артем Самойлов;

Алексей Симановский;

Алексей Субботин;

Елена Титова;

Наталья Тюрина;

Михаил Якушев;

Ксения Юдаева;

Михаил Задорнов.

Основная часть санкций направлена против олигарха Константина Малофеева и 40 связанных с ним лиц и компаний, в частности, телеканал "Царьград".

Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые "причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса Украины".

Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников "за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси".

Самое интересное в списке - ограничения против российского рынка криптовалют.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что санкции нацелены на "компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире".

Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против мэра Москвы, дочери и жены Сергея Лаврова.

Кроме того, под санкции также попадали крупнейшая российская алмазодобывающая компания и судостроительная корпорация.