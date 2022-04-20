Крупные российские банки, против которых страны Запада ввели санкции, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Платежная система опасается сотрудничать с подсанкционными банками из-за риска вторичных санкций.

Таким образом, выпускать карты UnionPay не смогут Сбербанк, Альфа-банк, Открытие, ВТБ и Совкомбанк. Соответствующие переговоры поставлены на паузу.

После ухода Visa и Mastercard из России китайская UnionPay считалась одной из немногих альтернатив для трансграничных платежей и переводов.

Ранее мы писали, что россияне начали оформлять карты китайской платежной системы, но и там столкнулись с блокировками.

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