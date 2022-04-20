Китайская платежная система UnionPay отказалась сотрудничать с попавшим под санкции российскими банками
Крупные российские банки, против которых страны Запада ввели санкции, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Платежная система опасается сотрудничать с подсанкционными банками из-за риска вторичных санкций.
Таким образом, выпускать карты UnionPay не смогут Сбербанк, Альфа-банк, Открытие, ВТБ и Совкомбанк. Соответствующие переговоры поставлены на паузу.
После ухода Visa и Mastercard из России китайская UnionPay считалась одной из немногих альтернатив для трансграничных платежей и переводов.
Ранее мы писали, что россияне начали оформлять карты китайской платежной системы, но и там столкнулись с блокировками.
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