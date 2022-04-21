В США обеспокоены тем, что Китай поддерживает действия России в Украине - агрессию Москвы и распространение дезинформации о НАТО.

Об этом заявила 20 апреля на встрече с представителями НАТО заместитель госсекретаря Венди Шерман. Ее слова приводит пресс-служба Госдепа.

"Заместитель госсекретаря Венди Шерман встретилась сегодня в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и постоянными представителями НАТО. Заместитель госсекретаря Шерман обсудила постоянную тесную координацию в НАТО для обеспечения надежного сдерживания и обороны, а также поделилась приоритетами США в отношении следующей стратегической концепции НАТО, которая продемонстрирует, что НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Она отметила обеспокоенность США по поводу поддержки КНР российской агрессии, в том числе путем распространения российской дезинформации о НАТО и войне России в Украине, и призвала к продолжению активной трансатлантической координации для защиты международного порядка, основанного на правилах", - сказано на сайте Госдепа.

Ранее США предупреждали Китай о серьезных последствиях, если тот поддержит Россию.

В ответ Китай обрушился с критикой на США из-за Украины и Тайваня.