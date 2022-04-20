Китай сделал серию жестких заявлений в отношении США из-за Тайваня и Украины. Их озвучил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Министерство обороны КНР.

В частности, он заявил, что вопрос Тайваня может оказать роковое влияние на отношения двух стран.

"Тайвань является неотъемлемой частью Китая, этот факт и статус-кво никто не в силах изменить. Ненадлежащее отношение к тайваньскому вопросу может оказать роковой эффект на отношения двух стран", - заявил Фэнхэ.

Он также сказал, что Вооруженные силы КНР будут "решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

Пекин обвиняет США в провокациях и попытках очернить Китай из-за ситуации в Украине.

"Китайская сторона требует, чтобы США прекратили военные провокации на море, не использовали вопрос Украины для того, чтобы мазать грязью Китай и перекладывать вину на него, а также для угроз и оказания давления", - приводятся его слова в сообщении Министерства обороны КНР.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности на море и в воздухе, а также по ситуации на Украине.

Ранее США предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот поддержит Россию.

"Страна" подробно рассказывала, будет ли война за Тайвань и как это связано с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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