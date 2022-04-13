Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США. В Токио пока нет единого мнения на этот счет.

Об этом сообщили в японском издании Sankei.

Якобы эти морские страны заинтересованы в японском присутствии и хотели бы пригласить ее к взаимодействию в создании гиперзвукового оружия, расширении возможностей в передовых технологиях: от кибернетики и работ над искусственным интеллектом до квантовых технологий.

Сообщается, что часть политиков в Токио активно поддерживает вступление страны в данный союз, подчеркивая возможность усиления сдерживания Китая. Другие напоминают о наличии договоренностей с каждым из членов AUKUS и считают возможным лишь сотрудничество в отдельных областях, например, в создании атомных подводных лодок, из-за невозможности Японии участвовать в некоторых из сфер военно-исследовательской деятельности.

AUKUS был создан 16 сентября 2021 года.

А недавно Австралия, Британия и США объявили о совместной разработке гиперзвукового оружия.

В Китае на это заявили, что договор членов AUKUS о разработке гиперзвуковых вооружений вызовет кризис подобный украинскому.