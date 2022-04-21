Президент США Джо Байден может объявить о выделении еще 800 миллионов долларов военной помощи Украине уже сегодня, 21 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Новый пакет вооружений будет примерно того же размера, что и предыдущий, но детали еще прорабатываются.

Официальные лица США заявляли, что Украине нужны тяжелая артиллерия, ракетные системы большой дальности и противокорабельные ракеты.

Уже несколько дней в Украину партиями прибывает оружие, боеприпасы и техника из предыдущего пакета помощи США на $800 млн. В него вошли, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer, 300 дронов Switchblade, бронетранспортеры, артиллерия, радары и прочее.

Параллельно США начали обучать украинских военных обращаться с американскими гаубицами.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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