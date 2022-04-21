Министерство обороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом.

Как сообщил 20 апреля таблоид Bild, из перечня вычеркнули все тяжёлое вооружение.

По информации издания, список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. В результате из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались всего три позиции.

Как пишет газета, в экспортном списке вооружений, указаны транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, средства материально-технического обеспечения, стрелковое оружие, а также "полевое оборудование". А вот вожделенного Киевом тяжелого вооружения нет: оно было исключено.

"По-видимому, потрясенный тем, что все тяжелое вооружение было исключено из немецкого списка, Киев 9 апреля снова запросил у Берлина танки "Леопард-2" и самоходные гаубицы 2000, а 16 апреля - зенитно-ракетные комплексы "Ирис-Т". Федеральное правительство проигнорировало все эти письма, а 19 апреля Олаф Шольц сказал неправду, заявив, что у него есть "обратная связь с Министерством обороны Украины" относительно списка. А также сделал вид, что существует полное согласие между Киевом и Берлином", - сказано в материале газеты.

На самом деле федеральное правительство действует под девизом "бери или уходи", когда речь идет о поставках оружия в Украину, заявил Bild киевский чиновник.

Ранее "Страна" приводила слова Шольца о том, что Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

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