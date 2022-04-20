Нидерланды поставят в Украину гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы для них.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также германские военные проведут обучение украинцев для работы с PzH 2000.

Кроме того, как заявили в Пентагоне, в Украину "очень скоро" отправятся 18 гаубиц из США.

Ранее мы писали, что американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину.

Также "Страна" сообщала, что США вместе с союзниками учитывают в поставках оружия потребности Украины в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных ракетах.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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