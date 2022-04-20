Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби опроверг собственное вчерашнее заявление о том, что Украина получила самолеты от союзников США.

Об этом чиновник из Пентагона сказал 20 апреля на регулярном брифинге в министерстве.

"Мне дали понять, что это на самом деле было решено, но это не так. Они не получали целые самолеты из других стран", – сказал Кирби на брифинге.

При этом он добавил, что украинские военные все же увеличили размер своего авиапарка самолетов после получения запасных частей и ремонта поврежденных самолетов.

Как писала "Страна", сегодня командование ВВС Украины тоже опровергло заявление о поставках самолётов в Украину. В командовании отметили, что Украина получила не новые самолеты от партнеров, а лишь запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской авиации.

Между тем уже после опровержения командования советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что продолжает прибывать военная техника в Украину. И добавил: "Авиационный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился".