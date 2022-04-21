Мир путем переговоров - единственный способ положить конец войне России с Украиной, а преодоление вторжения путем санкций и снабжения ВСУ оружием, вероятно, потерпит неудачу.

Такое мнение высказал профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в колонке для CNN.

Подход Америки, основанный на оружии и санкциях, пользуется небольшой поддержкой за пределами США и Европы и в конечном итоге может столкнуться с политической негативной реакцией внутри США и Европы, пишет Сакс.

К тому же, развивающиеся страны отказались присоединиться к кампании Запада по изоляции.

"Многие страны, включая Китай, не поддерживают глобальное давление на Россию, которое может привести к расширению НАТО. Они хотят мира, а не победы США или НАТО в опосредованной войне с Россией", - пишет Сакс.

"В лучшем случае санкции могут подтолкнуть Россию к мирному соглашению, и поэтому их следует использовать в сочетании с интенсивным стремлением к достижению мира путем переговоров", - считает эксперт.

На переговорах, по мнению Сакса, важно "четко дать понять, что НАТО не будет расширяться за счет Украины, если Россия остановит войну и покинет Украину".

"Мы должны хотя бы попытаться, и действительно очень постараться, увидеть, можно ли добиться мира за счет нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями", - пишет он.

"США хотели бы, чтобы Путин потерпел военное поражение, а вооружение НАТО нанесло тяжелый ущерб российским силам. Но также верно и то, что Украина разрушается в процессе. Россия вряд ли объявит о поражении и отступлении. У России гораздо больше возможностей для дальнейшей эскалации - даже, потенциально, с применением ядерного оружия. Все это говорит о том, что стратегия США в Украине может обескровить Россию, но не может спасти Украину. Только мирное соглашение может сделать это", - считает Сакс.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что динамика переговоров с Киевом "оставляет желать лучшего". А в Украине не знают, когда возобновятся мирные переговоры.

Кроме того, мы писали, что впервые в истории ЕС еврочиновник пожелал, чтобы конфликт в стране разрешился военным путем.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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