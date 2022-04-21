В Германии обостряется политическая борьба вокруг поставок оружия Украине. Оппозиционный немецкий блок ХДС/ХСС планирует на следующей неделе внести в Бундестаг проект резолюции о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, если такого решения не примет канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Издание пишет, что сторонников таких поставок хватает и внутри правящей коалиции. Поэтому резолюция может набрать большинство в обход мнения канцлера.

"Тогда Шольцу придется ставить вопрос о доверии к себе, причем с неизвестным исходом", - говорится в публикации.

По информации издания, канцлером сейчас недовольны очень многие: не только оппозиция, но и участники коалиции – "Зеленые" и свободные демократы. Поэтому украинский вопрос может привести к отставке Шольца, пишет Spiegel.

Между тем по информации другого издания Bild, Министерство обороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом. Из перечня вычеркнули все тяжёлое вооружение.

Ранее Шольц заявлял, что Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.