Великобритания может самостоятельно нанести ответный удар в случае применения Россией оружия массового поражения, не консультируясь с другими странами НАТО.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон, пишет Знай.ua.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", - заявил Джонсон.

Также британский премьер-министр сравнил российского диктатора с крокодилом, у которого в челюсти нога.

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у его челюсти нога?" - заявил Джонсон.

Он призывает продолжить поставки оружия для ВСУ, раз мирным и дипломатическим путем договориться не удается.

Ранее в Пентагоне заявляли, что не видят ядерной угрозы со стороны России в ближайшее время.

А Лавров, отвечая на вопрос о применении РФ ядерного оружия против Украины, ответил: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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