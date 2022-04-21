Колумнист британской газеты The Telegraph Мэтью Линн потребовал ввести санкции в отношении Германии за то, что она до сих пор покупают российский газ.

"Если Германия не прекратит покупать российский газ, она тоже должна столкнуться с санкциями", - написал он.

Автор считает, что "любой, кто покупает немецкие товары прямо сейчас, фактически финансирует путинскую войну".

"Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина. Хотя Германия и входит в число мощнейших экономик мира, мы сможем заменить ее товары: машины будем завозить из Франции и Японии, химикаты - из Южной Кореи или США", - говорится в материале.

Напомним, Германия заявляет, что не может сейчас прекратить покупку российского газа, так как это нанесёт сильнейший удар по немецкой экономике.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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