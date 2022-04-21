ФРГ не станет поставлять тяжелые вооружения Украине, но ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского производства в обмен на новую немецкую продукцию.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в эфире телеканала NTV.

"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, он не может передать оружие, если я хочу и дальше обеспечивать национальную оборону и оборону альянса, я этого хочу и буду делать. Я также обязана сделать это для своих партнеров по НАТО", - заявила она.

По ее словам, каждый акт передачи оружия является "болезненным" для немецкой армии, поскольку ослабляет ее.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

Также писали, что в Бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения.

Вместе с тем, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что страна предоставила Киеву противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых ранее не сообщалось публично.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".