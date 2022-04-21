В российской Твери пылает здание оборонного НИИ, в котором разрабатывались оперативно-тактические комплексы "Искандер" и С-400. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. В здании обрушилась крыша. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек и 21 - получил ранения. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что этот НИИ один из ведущих разработчиков систем ПВО в России. В научном центре разрабатывались теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны.

Напомним, 14 апреля в центре российского Белгорода вспыхнул масштабный пожар. А незадолго до этого в России заявили, что по военному складу в Белгороде 29 марта украинцами был нанесен удар ракетой "Точка-У". В результате на объекте вспыхнул масштабный пожар. В РФ возбудили уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ, обвинив их в обстреле склада в Белгороде с территории Харьковской области.

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