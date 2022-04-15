Вечером 14 апреля жители Белгорода были напуганы крупным возгоранием в районе улицы Индустриальной, что недалеко от железнодорожного вокзала областного центра.

Огонь попал на видео, выложенное городскими Телеграм-каналами.

По оценкам каналов, пожар распространился на площади 300 квадратных метров. Однако пресс-служба МЧС уточнила, что площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Однако жителей областного центра поспешил успокоить глава администрации Антон Иванов. Он сообщил подробности о происшествии в своём Телеграм-канале.

"На улице Индустриальная в районе депо загорелся камыш. Пожарные на месте, ситуация под контролем. Не беспокойтесь", – сообщил мэр.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 14 апреля территорию села Журавлёвка обстреляли якобы со стороны Украины. По его данным, из-за обстрелов пострадал местный житель. Также есть повреждения жилых домов, социальных объектов.

В незадолго до этого в России заявили, что по военному складу в Белгороде 29 марта украинцами был нанесен удар ракетой "Точка-У". В результате на объекте вспыхнул масштабный пожар. В РФ возбудили уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ, обвинив их в обстреле склада в Белгороде с территории Харьковской области.