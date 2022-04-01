Россияне нанесли удар тремя ракетами "Искандер" по городу в окрестностях Одессы. Ракеты были выпущены из Крыма.

Об этом заявил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Есть пострадавшие.

"Мы это так не оставим. Я обещаю, что они пожалею за каждый пуск ракет", - заявил Марченко, не уточняя, куда именно был нанесен удар.

Ранее в Одессе и области было относительно спокойно. Какой именно город пострадал от удара ракет пока не сообщается.

Но буквально вчера в Одессе заявили о готовности оккупантов обстрелять город "Калибрами".

Накануне российские корабли маневрировали в районе Одессы.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

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