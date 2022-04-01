Армия России обстреляла "Искандерами" город в окрестностях Одессы
Россияне нанесли удар тремя ракетами "Искандер" по городу в окрестностях Одессы. Ракеты были выпущены из Крыма.
Об этом заявил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
Есть пострадавшие.
"Мы это так не оставим. Я обещаю, что они пожалею за каждый пуск ракет", - заявил Марченко, не уточняя, куда именно был нанесен удар.
Ранее в Одессе и области было относительно спокойно. Какой именно город пострадал от удара ракет пока не сообщается.
Но буквально вчера в Одессе заявили о готовности оккупантов обстрелять город "Калибрами".
Накануне российские корабли маневрировали в районе Одессы.
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